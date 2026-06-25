Mundial2026: África do Sul vence Coreia do Sul e está nos 16 avos de final

Na terceira e última jornada do Grupo A.

A África do Sul qualificou-se quarta-feira pela primeira vez para a fase a eliminar de um Mundial de futebol, ao vencer a Coreia do Sul por 1-0, na terceira e última jornada do Grupo A da edição 2026.



Sul-africanos celebram apuramento AP

No Estádio BBVA, em Guadalupe, Thapelo Maseko marcou, aos 63 minutos, o golo que garantiu o inédito apuramento dos 'Bafana Bafana', que terminaram no segundo lugar do agrupamento, com quatro pontos, atrás do já apurado México, vencedor do grupo com nove.

A seleção africana, orientada pelo belga Hugo Broos, vai defrontar o coanfitrião Canadá nos 16 avos de final.

A Coreia do Sul ficou no terceiro posto, com três pontos, e terá agora de aguardar pelo desfecho dos restantes grupos para saber se seguirá para a fase a eliminar como uma das melhores terceiras classificadas, enquanto a República Checa terminou última, com um, e está eliminada da prova.

Os asiáticos até entraram mais perigosos e estiveram perto de inaugurar o marcador logo aos dois minutos, quando Kim Min-jae cabeceou na sequência de um canto e Aubrey Modiba evitou o golo em cima da linha.

Pouco depois, Lee Kang-in voltou a ameaçar, com um remate que passou muito perto do poste.

Depois de resistirem ao ímpeto inicial dos asiáticos, os sul-africanos, com Yaya Sithole, jogador que alinhou no Tondela em 2025/26, no 'onze inicial', equilibraram a partida e começaram a explorar com sucesso as transições rápidas.

Aos 30 minutos, Makgopa desperdiçou uma ocasião flagrante, ao permitir a defesa de Kim Seung-gyu, na recarga a um remate de Thalente Mbatha.

A melhor oportunidade do primeiro tempo surgiu aos 39 minutos, quando Maseko conduziu um rápido contra-ataque, mas rematou por cima da baliza, mantendo-se o 'nulo' até ao descanso.

A segunda parte começou com três alterações na Coreia do Sul, incluindo a entrada do capitão Son Heung-min, mas foi a África do Sul quem acabou por encontrar o caminho do golo.

Aos 63 minutos, Tshepang Moremi, acabado de entrar, assistiu Maseko, que rematou colocado para o fundo da baliza, fazendo explodir de alegria os adeptos sul-africanos.

Forçada a reagir, a Coreia do Sul assumiu o controlo da posse de bola e empurrou os africanos para junto da sua área, mas esbarrou sempre na organização defensiva adversária e num seguro Ronwen Williams.

Ainda assim, os asiáticos dispuseram da melhor oportunidade para empatar já nos descontos, quando Park Jin-seob falhou por muito pouco o desvio a um cruzamento de Jens Castrop, aos 90+3 minutos, antes de Williams segurar definitivamente a vantagem e confirmar uma vitória histórica para os 'bafana bafana'.

Jogo no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México.

África do Sul -- Coreia do Sul, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Thapelo Maseko, 63 minutos.

Equipas:

- África do Sul: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Aubrey Modiba, Yaya Sithole, Thalente Mbatha, Thapelo Maseko (Iqraam Rayners, 75), Relebohile Mofokeng (Jayden Adams, 80), Oswin Appollis (Tshepang Moremi, 62) e Evidence Makgopa.

Selecionador: Hugo Broos.

- Coreia do Sul: Kim Seung-gyu, Lee Han-beom, Kim Min-jae (Park Jin-seob, 65), Lee Gi-Hyuk, Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho (Kim Jin-gyu, 46), Lee Tae-seok (Jens Castrop, 46), Lee Kang-in, Oh Hyun-gyu (Cho Gue-sung, 74) e Hwang Hee-chan (Son Heung-min, 46).

Selecionador: Hong Myung-Bo.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Aubrey Modiba (72) e Cho Gue-sung (78).

Assistência: 51.243 espetadores.