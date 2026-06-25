Mundial2026: África do Sul vence Coreia do Sul e está nos 16 avos de final

A África do Sul qualificou-se quarta-feira pela primeira vez para a fase a eliminar de um Mundial de futebol, ao vencer a Coreia do Sul por 1-0, na terceira e última jornada do Grupo A da edição 2026.
Sul-africanos celebram apuramentoAP
No Estádio BBVA, em Guadalupe, Thapelo Maseko marcou, aos 63 minutos, o golo que garantiu o inédito apuramento dos 'Bafana Bafana', que terminaram no segundo lugar do agrupamento, com quatro pontos, atrás do já apurado México, vencedor do grupo com nove.
A seleção africana, orientada pelo belga Hugo Broos, vai defrontar o coanfitrião Canadá nos 16 avos de final.
A Coreia do Sul ficou no terceiro posto, com três pontos, e terá agora de aguardar pelo desfecho dos restantes grupos para saber se seguirá para a fase a eliminar como uma das melhores terceiras classificadas, enquanto a República Checa terminou última, com um, e está eliminada da prova.
Os asiáticos até entraram mais perigosos e estiveram perto de inaugurar o marcador logo aos dois minutos, quando Kim Min-jae cabeceou na sequência de um canto e Aubrey Modiba evitou o golo em cima da linha.
Pouco depois, Lee Kang-in voltou a ameaçar, com um remate que passou muito perto do poste.
Depois de resistirem ao ímpeto inicial dos asiáticos, os sul-africanos, com Yaya Sithole, jogador que alinhou no Tondela em 2025/26, no 'onze inicial', equilibraram a partida e começaram a explorar com sucesso as transições rápidas.
Aos 30 minutos, Makgopa desperdiçou uma ocasião flagrante, ao permitir a defesa de Kim Seung-gyu, na recarga a um remate de Thalente Mbatha.
A melhor oportunidade do primeiro tempo surgiu aos 39 minutos, quando Maseko conduziu um rápido contra-ataque, mas rematou por cima da baliza, mantendo-se o 'nulo' até ao descanso.
A segunda parte começou com três alterações na Coreia do Sul, incluindo a entrada do capitão Son Heung-min, mas foi a África do Sul quem acabou por encontrar o caminho do golo.
Aos 63 minutos, Tshepang Moremi, acabado de entrar, assistiu Maseko, que rematou colocado para o fundo da baliza, fazendo explodir de alegria os adeptos sul-africanos.
Forçada a reagir, a Coreia do Sul assumiu o controlo da posse de bola e empurrou os africanos para junto da sua área, mas esbarrou sempre na organização defensiva adversária e num seguro Ronwen Williams.
Ainda assim, os asiáticos dispuseram da melhor oportunidade para empatar já nos descontos, quando Park Jin-seob falhou por muito pouco o desvio a um cruzamento de Jens Castrop, aos 90+3 minutos, antes de Williams segurar definitivamente a vantagem e confirmar uma vitória histórica para os 'bafana bafana'.