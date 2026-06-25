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João Pinheiro mantém-se no Mundial e apita duelo entre África do Sul e Canadá

Record 19:24
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Jogo dos 16 avos de final agendado para este domingo, às 20 horas portuguesas.

A equipa de arbitragem portuguesa presente no Mundial'2026, composta pelo árbitro João Pinheiro e pelos assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, 'qualificou-se' para a fase a eliminar do torneio e já foi nomeada pela FIFA para o primeiro encontro dos 16 avos de final.

João Pinheiro
João Pinheiro AP

João Pinheiro vai arbitrar o embate entre África do Sul e Canadá, um dos anfitriões da competição, num encontro agendado para este domingo, às 20 horas portuguesas, no SoFi Stadium, em Inglewood, Los Angeles. Curiosamente, é o mesmo palco onde Pinheiro dirigiu o seu único jogo na fase de grupos, entre a Suíça e a Bósnia-Herzegovina, na 2.ª jornada do Grupo B.

De recordar que, na última noite, João Pinheiro foi o 4.º árbitro no Marrocos-Haiti, em Atlanta, a contar para o Grupo C. 

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