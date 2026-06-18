Mundial2026: Colômbia vence estreante Uzbequistão com Luiz Díaz em destaque

Na classificação do Grupo K, a Colômbia segue isolada na frente, com três pontos, já que, no outro jogo, Portugal e República Democrática do Congo empataram 1-1.

A Colômbia assumiu na quarta-feira a liderança do Grupo K do Mundial de futebol de 2026, ao vencer o estreante Uzbequistão por 3-1, no encontro de encerramento da primeira jornada da fase de grupos.



AP Photo/Ashtin Barker

Na Cidade do México, Daniel Muñoz, aos 41 minutos, Luis Díaz, aos 65, depois da assistência para o primeiro, e Jaminton Campaz, aos 90+9, marcaram para os 'cafeteros', enquanto Abbosbek Fayzullaev faturou para os uzbeques, aos 60.

Na classificação do Grupo K, a Colômbia, com o 'leão' Luis Suárez até aos 80 minutos e a 'águia' Richard Ríos desde aí, segue isolada na frente, com três pontos, já que, no outro jogo, Portugal e República Democrática do Congo empataram 1-1.