Mundial2026: Escócia vence Haiti com golo solitário de McGinn

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Ana Taborda
Com este triunfo, a Escócia assumiu a liderança isolada do grupo, uma vez que, o Brasil e Marrocos empataram a um golo.
A Escócia, que não comparecia a uma fase final há 28 anos, venceu no sábado o Haiti por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo D do Mundial de futebol de 2026, disputado em Foxborough.
Um golo solitário de John McGinn, apontado aos 29 minutos, valeu o triunfo aos escoceses, perante um conjunto do Haiti que somou o quarto desaire em outros tantos jogos em Mundiais, depois dos três averbados na estreia, em 1974.
Com este triunfo, a Escócia assumiu a liderança isolada do agrupamento, uma vez que, no outro encontro, o Brasil e Marrocos empataram a um golo.