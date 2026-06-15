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Mundial2026: Suécia goleia Tunísia e lidera isolada o Grupo F

Lusa 07:32
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Na classificação do Grupo F, os suecos somam três pontos, contra um de Países Baixos e do Japão, que empataram a dois golos, e nenhum dos tunisinos.

A Suécia isolou-se esta segunda-feira na liderança do Grupo F do Mundial de futebol de 2026, ao golear a Tunísia por 5-1, em encontro da primeira jornada, realizado em Guadalupe, no México.

AP Photo/Dolores Ochoa

Yasin Ayari, aos sete e 90+6 minutos, Alexander Isak, aos 30, Viktor Gÿokeres, aos 59, e Mattias Svanberg, aos 88, apontaram os tentos do 'onze' de Graham Potter, enquanto Omar Rekik faturou para os africanos, aos 43, reduzindo então para 2-1.

Na classificação do Grupo F, os suecos, que falharam a presença em 2022 e tiveram de jogar os play-offs para chegar à edição de 2026, somam três pontos, contra um de Países Baixos e do Japão, que empataram a dois golos, e nenhum dos tunisinos.

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