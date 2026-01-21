Sábado – Pense por si

Mundial'2026: Particulares de Portugal com México e Estados Unidos já têm dada marcada

Serão os dois últimos encontros da equipa das 'quinas' antes da convocatória.

Os jogos particulares da seleção portuguesa de futebol frente a México e Estados Unidos, em 28 e 31 de março, respetivamente, foram esta quarta-feira agendados, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O selecionador nacional, Roberto Martínez
José Gageiro

Os dois últimos encontros da equipa das 'quinas' antes da convocatória para o Mundial2026 vão ser disputados frente a dois dos anfitriões da 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que conta ainda com o coorganizador Canadá.

Portugal defronta o México no dia 28 de março, um sábado, na capital do país da América Central, a partir das 19:00 locais (01:00 de 29 de março em Lisboa), num encontro que marca a reabertura do Estádio Azteca, remodelado para o Mundial2026, com capacidade para mais de 87 mil espetadores, depois de já ter acolhido as finais de 1970 e 1986.

Depois do encontro na Cidade do México, Portugal joga no dia 31 de março, em Atlanta, nos Estados Unidos, frente à seleção norte-americana, a partir das 19:07 locais (00:07 de 01 de abril em Lisboa).

Este recinto, no estádio da Geórgia, que também vai ser um dos palcos do Mundial2026, conta com uma capacidade para 71 mil pessoas.

O selecionador de Portugal enalteceu a importância deste estágio de março para a definição dos 26 convocados, nomeadamente para a inclusão de um terceiro ponta de lança, depois de apenas ter levado o capitão Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos nos torneios que já disputou.

"A porta da seleção está sempre aberta, mas a competitividade que existe faz com que a dificuldade em entrar seja grande. Mas, neste momento, achamos que precisamos de um terceiro ponta de lança e que essa será uma posição importante para o Mundial. Temos vários perfis e o estágio de março vai ser muito importante nisso", disse Roberto Martínez, em entrevista à agência Lusa.

A 23.ª edição do Mundial realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.

Portugal integra o Grupo K, juntamente com Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental (com Jamaica, Nova Caledónia e RD Congo).

