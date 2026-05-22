Mundial 2026: Nova Iorque oferece bilhetes de 50 dólares a moradores

Mamdani terá levantado a questão dos preços dos ingressos e negociado o desconto diretamente com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante uma reunião da junta de Manhattan, em março.

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O presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, conseguiu uma concessão rara da FIFA após negociar mil bilhetes para os jogos do Mundial 2026 ao preço de 50 dólares, cerca de 43€, que serão distribuídos a moradores da cidade norte-americana.



Presidente da Câmara de Nova Iorque negociou com FIFA bilhetes para o Mundial a 50 dólares para moradores da cidade AP

Os bilhetes serão distribuídos por sorteio e divididos entre os jogos disputados no MetLife Stadium em Nova Jérsia, incluindo cinco da fase de grupos, um dos 16 avos e um dos oitavos de final. Não estão incluídos bilhetes para a final, a 19 de julho. Os vencedores do sorteio também vão receber viagens gratuitas de autocarro, de ida e volta, para assistir aos encontros.

1,000 World Cup tickets. $50 each. All for New Yorkers.



We fought hard to make the people’s game available to the people — and won.



Let the summer of soccer begin. pic.twitter.com/CakNsxtF6b — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 21, 2026

Esta é a mais recente promessa de campanha cumprida por Mamdani. Durante a corrida à presidência de Nova Iorque defendeu que os moradores da cidade deviam ter acesso ao torneio da FIFA. Numa publicação nas redes sociais a anunciar o sorteio afirmou que o seu gabinete lutou “arduamente para tornar o jogo do povo acessível ao povo”.

Numa entrevista ao The Athletic, a revista de desporto do jornal norte-americano The New York Times, em outubro, Mamdani afirmou que os preços sem precedentes dos bilhetes para a competição “ameaçam excluir precisamente as pessoas que tornam o jogo tão especial”. Considerou também necessária a intervenção dos políticos, acrescentando que “é papel dos líderes agir quando vemos o lucro como único objetivo, ao ponto de tantas pessoas que antes assistiam a estes eventos já nem conseguirem imaginar fazê-lo”.

A mesma publicação adianta ainda que Mamdani terá levantado a questão dos preços dos bilhetes e negociado o desconto diretamente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante uma reunião em Manhattan, em março.