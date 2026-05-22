Oficial: Pep Guardiola deixa Manchester City

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É o fim de uma era: Pep Guardiola vai mesmo deixar o Manchester City no final da época, confirmaram os citizens esta sexta-feira. Apesar de deixar o comando técnico, Guardiola continuará ligado ao City Football Group assumindo o papel como Embaixador Global - fará aconselhamento técnico aos clubes do grupo e participará em projetos e outras colaborações.



Restaurante de Guardiola fecha portas Lusa/EPA

Na bagagem, o técnico espanhol, que assumiu o cargo nos citizens em julho de 2016, leva 20 troféus.

"Trabalhámos. Sofremos. Lutámos. E fizemos as coisas à nossa maneira. A nossa maneira. Não me perguntem porque é que eu estou de partida. Não há uma razão, mas lá no fundo sei que chegou a minha hora. Nada é eterno, mas se fosse, eu ficaria aqui. Eterno será o meu sentimento, as pessoas, as memórias e o amor que eu tenho pelo meu Manchester City", assume o treinador no vídeo divulgado, sublinhando que se sentiu sempre em casa - e em família - no clube. "Recordam-se de eu ter perdido a minha mãe durante a COVID e de sentir este clube a amparar-me? Os adeptos, o staff, as pessoas de Manchester, deram-me sempre força quando mais precisei".

"What a time we have had together." ?? pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026