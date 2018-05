O seleccionador nacional de futebol, Fernando Santos, vai anunciar os jogadores convocados para o Mundial da Rússia de 2018 no dia 17 de Maio, às 20:15, na Cidade do Futebol, revelou fonte da Federação.O anúncio será assim feito três dias antes do fecho oficial da época, já que esta encerra no dia 20, no Estádio Nacional, com a final da Taça de Portugal entre o Sporting e o Desportivo das Aves.Portugal, campeão europeu em título, vai defrontar no grupo B do Campeonato do Mundo a Espanha, o Irão e Marrocos.A estreia portuguesa está marcada para 15 de Junho, frente à Espanha, em Sochi, seguindo-se Marrocos, no dia 20, em Moscovo, e o Irão, em 25 de Junho, em Saransk.