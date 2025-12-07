Sábado – Pense por si

Portugal perde com o Brasil na final do Mundial feminino de futsal

Lusa 07 de dezembro de 2025 às 13:49
Primeira edição da competição decorreu em Manila, nas Filipinas.

A seleção portuguesa falhou este domingo a conquista do Campeonato do Mundo feminino de futsal, ao perder com o Brasil por 3-0, na final da primeira edição da competição que decorreu em Manila, nas Filipinas.

Portugal nao conseguiu impor-se ao Brasil na final
Portugal nao conseguiu impor-se ao Brasil na final FIFA

Emilly (10 minutos), Amandinha (23) e Débora Vanin (38) marcaram os golos das brasileiras, que, assim, entram para a história como as primeiras campeãs mundiais de futsal, replicando o que a equipa masculina já alcançou em seis ocasiões.

No último posto do pódio do Campeonato do Mundo ficou a tricampeã europeia Espanha, que hoje bateu a Argentina por 5-1.

