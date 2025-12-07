Lionel Messi ajuda Inter Miami a conquistar MLS pela primeira vez

O clube da Flórida, liderado pelo antigo futebolista inglês David Beckham, sucede assim aos LA Galaxy na lista de campeões norte-americanos.

O Inter Miami, capitaneado pelo argentino Lionel Messi, sagrou-se no sábado campeão norte-americano de futebol pela primeira vez, ao vencer na final o Vancouver Whitecaps, por 3-1.



O Inter Miami sagrou-se campeão da MLS AP

Este é o primeiro título do antigo jogador de Barcelona e Paris Saint-Germain desde que assinou pelo clube da Florida, em 2023. Apesar de ter ficado em 'branco' no que a golos diz respeito, Messi serviu os compatriotas Rodrigo De Paul (71) e Tadeo Allende (60) para os golos do Inter, já depois Édier Ocampo ter introduzido a bola na baliza errada, aos oito.

O canadiano Ali Ahmed fez o único golo do emblema canadiano, aos 60 minutos, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

O Inter Miami, liderado pelo antigo futebolista inglês David Beckham, sucede, assim, ao LA Galaxy, recordista de troféus (seis), o último erguido em 2024.