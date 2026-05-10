Mourinho garante não ter contactos com Real Madrid até final da época

O treinador do Benfica, José Mourinho, frisou este domingo que não teve, nem terá até ao final da I Liga portuguesa de futebol, qualquer contacto com o Real Madrid, dizendo que as últimas notícias são "especulação".

A carregar o vídeo ... Mourinho: 'Depois do jogo com o Estoril terei uma semana para falar com quem achar que devo falar'

"Não tive nenhum contacto com o presidente [Florentino Pérez] ou com pessoas importantes da estrutura. Por decisão minha, e igual a outras parecidas na minha carreira, eu não falo com ninguém numa fase final de época. Até ao último jogo do campeonato, também não vou ter [contacto]. Depois, há a janela de uma semana, onde terei liberdade de falar com quem acho que deva falar, mas as histórias que têm saído são tudo especulação", afirmou, durante uma conferência de imprensa.

Na antevisão à receção ao Sporting de Braga, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa, José Mourinho respondeu desta forma ao tema do momento, no meio de uma reta final decisiva para Benfica e Sporting, que lutam pelo segundo posto.

"Temos de ganhar, não temos outra solução. Fomos com a mentalidade certa em Famalicão e fizemos 60 minutos absolutamente fantásticos. Depois, entraram no campo outros fatores que nos levaram a não ganhar, mas a atitude foi a correta. A semana de trabalho foi longa, mas foi boa. Temos gente à espera de oportunidade para jogar e tenho a certeza de que vão dar uma boa resposta. Vamos com tudo o que temos e com a força de continuar a depender de nós no último jogo", apontou.

O técnico setubalense não pode contar com os castigados Otamendi e Ríos, mas, por outro lado, conta com o regresso de Tomás Araújo às opções, após lesão, que colmatará, ao lado de António Silva, a ausência do capitão neste jogo importante.

"Numa final como esta, são perdas importantes. O Tomás está bem e treinou com a equipa sem qualquer limitação na sexta-feira e sábado. Não temos receios e as sensações são todas elas muito boas. Não vale a pena esconder, joga o Tomás e o António. O Gonçalo Oliveira não jogou na equipa B para poder estar no banco e dar a proteção que, eventualmente, podemos precisar", vincou Mourinho, de 63 anos.

Em relação ao adversário, que vem da eliminação nas meias-finais da Liga Europa, diante dos alemães do Friburgo, o treinador dos 'encarnados' lembrou que quatro dias entre duelos não deve colocar problemas e alertou para a motivação do rival.

"Estamos com a mentalidade certa, de quem joga duas finais. Ser a última partida em casa também tem um significado extra. O adversário jogou a meio da semana e, por justiça, tiveram quatro dias. Penso que não tem problema, até pelo estilo de jogo que o Sporting de Braga tem. Os adversários têm de correr mais do que eles e são muito fortes em posse. Ainda precisam de qualquer coisa para confirmarem a quarta posição. Portanto, motivação não lhes faltará", considerou José Mourinho.

O Benfica, segundo colocado, com 76 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto, com 57, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, na 33.ª jornada da I Liga de futebol, que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

A carregar o vídeo ... Mourinho: 'Verdade desportiva? Basta analisar o jogo do Benfica B com o Ac. Viseu para perceber muita coisa'