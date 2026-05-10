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Thierry Neuville vence Rali de Portugal pela segunda vez

Record 14:23
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Piloto belga da Hyundai volta a conquistar a prova nacional ao fim de 8 anos

Thierry Neuville é o grande vencedor da 59.ª edição do Rali de Portugal, juntando a conquista deste ano à de 2018, há precisamente oito anos. O piloto belga da Hyundai, de 37 anos, foi o principal beneficiado do na penúltima classificativa do rali, em Vieira do Minho, em que furou um pneu e perdeu muito tempo, caindo para fora do top 5 da classificação geral.

Thierry Neuville, Rali Portugal
Thierry Neuville, Rali Portugal José Coelho/Lusa

Neuville vence o primeiro rali este ano, após ter tido o triunfo na mão no rali da Croácia, deixando-o escapar na power stage. E chega às 23 conquistas em provas do mundial de ralis, cerca de 12 anos após ter ganho o primeiro rali do WRC, na Alemanha.

É também a primeira vitória da Hyundai este ano, interrompendo um domínio total da Toyota até aqui nesta temporada. A marca sul-coreana não vencia desde o rali da Arábia Saudita, no fecho da temporada 2025.

Adrien Fourmaux fez o melhor tempo na power stage de Fafe e leva os 5 pontos extra, num final de rali feliz para a Hyundai. Oliver Solberg (Toyota) venceu as contas do 'Super Sunday', que atribui pontos extra aos 5 primeiros classificados olhando exclusivamente aos tempos das especiais deste domingo.

Teemu Suninen, num Toyota Yaris, venceu a prova na categoria WRC2. O finlandês, que já passou pela categoria principal do WRC, não participava num rali de terra há cerca de dois anos.

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