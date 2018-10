"Andei com um capuz no meio dos fãs e ninguém me reconheceu. Demorei dois minutos", disse o português antes do encontro frente à Juventus de Cristiano Ronaldo.

O treinador do Manchester United, José Mourinho, deixou o autocarro da equipa que estava retido no trânsito e seguiu a pé para o estádio do clube inglês, onde defronta hoje a Juventus na Liga dos Campeões de futebol.



"Andei com um capuz, no meio dos fãs, e ninguém me reconheceu. Demorei dois minutos", revelou José Mourinho à BT Sport, depois de ter chegado ao estádio antes da equipa, que se manteve no autocarro que os transportava para o duelo da Liga dos Campeões contra a Juventus de Cristiano Ronaldo.



Este episódio surgiu depois de a UEFA ter multado o Manchester United em 15.000 euros e avisado o técnico português José Mourinho por a equipa ter chegado tarde ao jogo da Liga dos Campeões de futebol diante do Valência e atrasar o apito inicial, em 02 de outubro.



Na altura, a equipa inglesa chegou ao seu estádio 45 minutos antes da hora prevista para o encontro se iniciar, mas os regulamentos indicam que as equipas devem chegar com, pelo menos, 75 minutos de antecedência.



José Mourinho culpou a polícia pelo atraso do autocarro, dizendo que se recusaram a providenciar uma escolta policial desde o hotel em que a equipa estava instalada até Old Trafford.



Os 'red devils' foram multados em 5.000 euros pela chegada tardia ao estádio e em 10.000 euros pelo atraso no início do encontro da segunda jornada da Liga dos Campeões, que terminou com um nulo.



Segundo noticia hoje o jornal britânico Evening Standard na sua versão 'online', o autocarro da Juventus chegou ao estádio do Manchester United pouco antes das 19h00, enquanto que o autocarro da equipa inglesa chegou cerca de 15 minutos depois. A partida arrancou às 20h00.