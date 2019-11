O treinador do Tottenham, José Mourinho , manifestou-se "feliz" por Jorge Jesus ter vencido, como treinador do Flamengo , a Taça Libertadores , mas refreou a ideia de que os treinadores portugueses são melhores.

"Uma coisa não podemos desmentir: um treinador português foi campeão da Europa, um treinador português foi campeão em África e um treinador português foi campeão na América do Sul. Sou mesmo 100% português, mas não penso que sejamos os melhores do mundo. Há muito bons treinadores em todo o mundo, a qualidade não tem a ver com a nacionalidade", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo para a Liga dos Campeões, frente ao Olympiacos, marcado para terça-feira, em Londres.

Questionado por um jornalista português, Mourinho disse que é positivo existirem bons treinadores lusos em diferentes partes do mundo, pois dão prestígio aos profissionais do país.

"Com as boas coisas que fazemos, abrimos portas para novas gerações, abrimos oportunidades para os jovens, e sei que há muitos treinadores portugueses em todo o mundo. Se tive alguma responsabilidade nisso, fico contente", declarou.

Particularizando o feito de Jorge Jesus, que no sábado conduziu o Flamengo ao segundo triunfo na Taça Libertadores, 38 anos depois, com uma vitória sobre o River Plate, por 2-1, na final de Lima, José Mourinho mostrou-se satisfeito.

"Em relação ao Jorge (Jesus) ganhar a Taça Libertadores com o Flamengo, fico feliz por ele", vincou.

Depois do título de campeão sul-americano, no sábado, Jorge Jesus sagrou-se no domingo campeão brasileiro, sem jogar, no que foi o sexto título dos cariocas e primeiro desde 2009.