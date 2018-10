No fim do jogo entre o Manchester United e o Chelsea, José Mourinho envolveu-se numa altercação com um adjunto de Maurizio Sarri.

No fim do jogo entre o Manchester United e o Chelsea, José Mourinho envolveu-se numa altercação com um adjunto de Maurizio Sarri. Depois do segundo golo do Chelsea, Marco Ianni passou pelo banco do treinador português e gerou confusão: Mourinho levantou-se de repente e procurou Sarri no túnel.



"Eu tenho um certo nível de educação, tanto socialmente como no desporto. O que fiz aqui hoje aconteceu em Madrid, no Porto e em Milão. Não estou chateado com nada, o que aconteceu foi com o adjunto do Sarri. Depois, o Sarri pediu-me desculpa e disse que ia resolver o assunto internamente", contou Mourinho na flash-interview, citado pelo jornal Record.



O Manchester United de Mourinho empatou com o Chelsea esta tarde, por duas bolas.



Com este empate, o Chelsea isolou-se provisoriamente na liderança do campeonato, ainda sem derrotas e com 21 pontos, mais um do que Manchester City e Liverpool, que têm menos um jogo.



O Manchester United somou o segundo empate na competição e ocupa o oitavo lugar, com 14 pontos.