Bruno Fernandes e Nani selaram o triunfo sofrido dos "leões". Juninho marcou para a equipa da casa.

O Sporting venceu o Loures por 2-1, este sábado, mantendo-se na Taça de Portugal, tal como Benfica e FC Porto. Bruno Fernandes e Nani foram os marcadores dos golos dos "leões" na partida que se disputou em Alverca. O autor do primeiro golo falhou uma grande penalidade. O golo de honra do Loures ocorreu já ao cair do pano, através de Juninho.



Na sexta-feira, o FC Porto apurou-se tranquilamente para a próxima ronda, ao golear em casa do Vila Real aquela equipa dos campeonatos distritais por 6-0, enquanto, na quinta-feira, o Benfica foi a primeira equipa apurada para a quarta eliminatória, ao vencer, em Coimbra, o Sertanense (3-0).



Este domingo, houve ainda tempo para um "tomba-gigantes": o Portimonense, da I Liga, foi eliminado ao perder por 2-1 no terreno do Cova da Piedade, do segundo escalão.