Desporto

Modelo e filha de antigo futebolista encontrada morta em casa aos 21 anos

Record 17:14
Nacho Pérez é o pai de Cristina Pérez Galcenco, que morreu na sua residência em Málaga.

Uma tragédia que abalou Espanha nos últimos dias. Cristina Pérez Galcenco, filha do antigo guarda-redes Nacho Pérez, foi encontrada morta na sua residência em Málaga, com apenas 21 anos. De acordo com fontes próximas da família à agência 'EFE', a morte terá ocorrido por causas naturais.

O corpo da modelo, filha do antigo guardião do Sporting Gijón na década de 70 e de Tatiana Galcenco, foi encontrado na passada terça-feira, na sua casa em Caleta de Vélez, província de Málaga, para onde se tinha mudado temporariamente para frequentar um curso.

Pérez Galcenco tinha uma carreira promissora e já tinha desfilado em grandes eventos como a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid e as semanas da moda de Milão e Paris. Participou ainda em campanhas publicitárias da Stradivarius e em coleções da Versace e da Louis Vuitton.

