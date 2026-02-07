Sábado – Pense por si

João Almeida segundo na fuga de Remco Evenepoel na Volta à Comunidade Valenciana

Lusa
Ciclista português é segundo na geral.

O português João Almeida (UAE Emirates) subiu este sábado ao segundo lugar da Volta à Comunidade Valenciana em bicicleta, ao terminar no segundo lugar a quarta etapa, atrás do belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), que escapou para a liderança.

Evenepoel venceu em solitário a etapa 'rainha' da prova, ao concluir os 172 quilómetros entre La Nucía e Teulada, em 04:14.01 horas, assumindo a liderança da corrida, ao destronar o eritreu Biniam Girmay (NSN).

Almeida terminou na segunda posição, a 24 segundos, juntamente com o Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), assumindo a mesma classificação na geral, a 29 segundos, enquanto o italiano ascendeu ao terceiro posto, a 31.

Depois de já ter sido o mais rápido no contrarrelógio individual da prova valenciana, na quinta-feira, Evenepoel desferiu o 'golpe' decisivo para a etapa e, provavelmente, para a vitória final, a 13 quilómetros da meta.

Uma fuga com oito corredores chegou a deter quase três minutos de vantagem, mas o pelotão, muito fragmentado, foi seguindo no ritmo imposto por UAE Emirates e Red Bull-BORA-hansgrohe, até restringir a 20 o grupo perseguidor.

A 13 quilómetros da meta, Remco Evenepoel, campeão olímpico de fundo e de contrarrelógio em Paris2024, atacou, sem se levantar do selim, deixando para trás Almeida e o seu companheiro de equipa Brandon McNulty.

O belga destacou-se rapidamente do trio que tentava persegui-lo, constituído por Almeida, Pellizzari e pelo também italiano Antonio Tibari (Bahrain-Victorious), aos quais se juntou McNulty nos últimos dois quilómetros.

Evenepoel chegou sozinho, para somar o quinto triunfo da temporada, com 24 segundo de vantagem, colocando-se em boa posição para suceder ao colombiano Santiago Buitrago numa prova vencida em 2023 pelo português Rui Costa.

João Almeida, que foi segundo em 2025, igualando a classificação de Nelson Oliveira em 2021, parte com um atraso de quase meio minuto para os últimos 93 quilómetros, entre Bétera e Valência, com a subida ao alto do Garbí, a 40 quilómetros da meta.

