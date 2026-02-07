Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Cerca de 5 mil pessoas protestam em Milão contra Jogos Olímpicos de Inverno

Lusa 17:04
As mais lidas

Marcha foi convocada pelo chamado "Comité Olimpíadas Insustentáveis"

Cerca de cinco mil pessoas juntaram-se este sábado a uma manifestação em Milão para protestar contra os Jogos Olímpicos de Inverno, inaugurados na véspera nessa cidade italiana e em Cortina d'Ampezzo.

Protestos em Milão
Protestos em Milão AP

A marcha foi convocada hoje pelo chamado "Comité Olimpíadas Insustentáveis" (COI), uma rede de organizações estudantis, anticapitalistas e ambientalistas fundada em Milão.

Cerca de 5.000 pessoas, segundo a imprensa local, já começaram a desfilar do bairro de Porta Romana, em Milão, até Corvetto, ao longo de um percurso de cerca de quatro quilómetros que, no entanto, não passará pelas áreas dedicadas à competição.

À frente do cortejo, exibia-se uma faixa com o lema "Reconquistemos as cidades, libertemos as montanhas", enquanto alguns manifestantes levavam árvores de cartão para protestar contra o abate verificado para construir as pistas de esqui.

Outro motivo para a manifestação é a presença de agentes do Serviço de Imigração e Controlo Alfandegário (ICE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que esteve envolvido nas polémicas investidas policiais em Minneapolis, a acompanhar a delegação norte-americana.

O protesto ocorre apenas um dia após a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno nas cidades de Milão e Cortina, com a presença de atletas de 93 países de todo o mundo.

Por outro lado, o norte de Itália sofreu hoje vários incidentes na rede ferroviária, sobretudo devido a cabos cortados em Bolonha, que causaram graves atrasos nas ligações de alta velocidade a cidades como Milão, Turim ou Veneza.

O Ministério dos Transportes, controlado pelo político de extrema direita Matteo Salvini, considerou o incidente como um "ato de sabotagem" que coincidiu com a abertura dos Jogos.

Artigos Relacionados
Tópicos Árvore Manifestação Transporte ferroviário Esqui Milão Jogos Olímpicos Matteo Salvini Comité Olímpico Internacional Ministério dos Transportes do Brasil
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Cerca de 5 mil pessoas protestam em Milão contra Jogos Olímpicos de Inverno