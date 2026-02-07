Cerca de 5 mil pessoas protestam em Milão contra Jogos Olímpicos de Inverno

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Cerca de cinco mil pessoas juntaram-se este sábado a uma manifestação em Milão para protestar contra os Jogos Olímpicos de Inverno, inaugurados na véspera nessa cidade italiana e em Cortina d'Ampezzo.



Protestos em Milão AP

A marcha foi convocada hoje pelo chamado "Comité Olimpíadas Insustentáveis" (COI), uma rede de organizações estudantis, anticapitalistas e ambientalistas fundada em Milão.

Cerca de 5.000 pessoas, segundo a imprensa local, já começaram a desfilar do bairro de Porta Romana, em Milão, até Corvetto, ao longo de um percurso de cerca de quatro quilómetros que, no entanto, não passará pelas áreas dedicadas à competição.

À frente do cortejo, exibia-se uma faixa com o lema "Reconquistemos as cidades, libertemos as montanhas", enquanto alguns manifestantes levavam árvores de cartão para protestar contra o abate verificado para construir as pistas de esqui.

Outro motivo para a manifestação é a presença de agentes do Serviço de Imigração e Controlo Alfandegário (ICE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que esteve envolvido nas polémicas investidas policiais em Minneapolis, a acompanhar a delegação norte-americana.

O protesto ocorre apenas um dia após a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno nas cidades de Milão e Cortina, com a presença de atletas de 93 países de todo o mundo.

Por outro lado, o norte de Itália sofreu hoje vários incidentes na rede ferroviária, sobretudo devido a cabos cortados em Bolonha, que causaram graves atrasos nas ligações de alta velocidade a cidades como Milão, Turim ou Veneza.

O Ministério dos Transportes, controlado pelo político de extrema direita Matteo Salvini, considerou o incidente como um "ato de sabotagem" que coincidiu com a abertura dos Jogos.