Miguel Oliveira recupera 11 posições e termina em sexto o GP de França de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (Red Bull) recuperou hoje 11 posições desde a primeira volta do Grande Prémio de França de MotoGP, para terminar no sexto lugar esta nona corrida da temporada.

A prova foi ganha pelo italiano Danilo Petrucci (Ducati), que, com o tempo de 45.54,736 minutos, conquistou a primeira vitória da temporada, batendo o espanhol Alex Marquez (Honda) por 1,273 segundos. O espanhol Pol Espargaró (KTM) foi terceiro, a 1,711 segundos de Petrucci.

Na primeira prova à chuva da temporada, Oliveira teve de se esquivar do italiano Valentino Rossi (Yamaha), que caiu na primeira volta, perdendo cinco posições face ao 12.º lugar de onde partira.

O português encetou, então, uma recuperação que o colocaria na quarta posição a duas voltas do final, numa altura de luta intensa com o italiano Andrea Dovisiozo (Ducati).

O piloto italiano viria a impor a maior velocidade de ponta da sua Ducati para devolver a ultrapassagem do português pouco depois.

Na última volta, quando o piloto de Almada se preparava para atacar novamente o quarto lugar, viria a ser surpreendido pelo francês Johan Zarco (Ducati), que consumou a ultrapassagem na derradeira curva da corrida, relegando o luso para o sexto posto final, a 4,466 segundos do vencedor.

Com este resultado, Miguel Oliveira manteve o nono lugar do campeonato, agora com 69 pontos e a 46 do líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que hoje não foi além da nona posição.

A próxima prova realiza-se já no próximo domingo, no circuito de Aragão, em Espanha, que vai acolher duas provas consecutivas.

A época fecha em 22 de novembro, em Portugal.