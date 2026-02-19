André Villas-Boas: "O FC Porto consolidou a sua reputação, reforçando a sua ambição competitiva"

André Villas-Boas mostrou-se satisfeito pelos resultados apresentados pela SAD do FC Porto no 1.º semestre da época 2025/26, destacando o facto de os dragões terem aliado o bom desempenho desportivo ao êxito financeiro.



"O primeiro semestre do exercício 2025/26, que corresponde à primeira metade da época desportiva em curso, confirmou a capacidade do FC Porto para responder com determinação, equilíbrio e competência às exigências crescentes do contexto em que atua, quer no campo desportivo quer na componente financeira. O Clube consolidou a sua reputação, reforçando a sua ambição competitiva e demonstrando aos mercados os resultados de uma gestão renovada, assente em princípios de rigor e responsabilidade.

No plano desportivo, o FC Porto encerrou o ano com resultados muito promissores e uma trajetória positiva em todas as frentes. Após um forte investimento na janela de verão, foram evidentes os resultados muito positivos, de um grupo de trabalho renovado, liderado pelo treinador Francesco Farioli, criteriosamente contratado, que iniciou a época 2025/26 apresentando consistência, qualidade de jogo e forte identidade competitiva, capaz de dar resposta ao projeto desportivo traçado. A prestação nas competições internas e europeias, marcada pelo apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, reforçou o prestígio do FC Porto, recuperando a sua imagem de combatividade e a sua capacidade para competir ao mais alto nível.

A política de valorização de ativos continuou a ser conduzida de forma criteriosa, assente em duas vertentes complementares: a aposta bem-sucedida em atletas jovens com elevado potencial de valorização e a contratação de atletas experientes, capazes de garantir um retorno desportivo imediato. Esta estratégia privilegiou operações que combinam sustentabilidade com uma perspetiva de retorno a prazo, permitindo que, à data de publicação destes resultados, o FC Porto tenha o plantel mais valioso de sempre, avaliado em mais de 400 milhões de euros.

A formação mereceu atenção redobrada, com um aumento progressivo da integração de jovens atletas nas equipas principais, o que confirma que o futuro competitivo do FC Porto assenta em bases sólidas, que conjugam qualidade, método e identidade. O avanço do projeto do novo Centro de Alto Rendimento do FC Porto, infraestrutura que representará um salto qualitativo nas condições de treino e desempenho das nossas equipas, constitui um investimento estratégico que reforça a capacidade de desenvolvimento do talento, a inovação tecnológica e a integração entre o futebol profissional e a formação.

O Estádio do Dragão também foi alvo de transformações a vários níveis, com destaque para os Camarotes, áreas Corporate e um novo e moderno sistema de iluminação do Estádio, dando cumprimento a um plano de remodelação que se prolongará durante o próximo defeso e que elevará o perfil do Dragão para a primeira linha dos estádios que acolherão o Mundial 2030, de que seremos um dos anfitriões. A nova plataforma de bilhética representa um passo mais na direção da desmaterialização dos processos, resultando na criação de um novo Cartão de Acessos, um cartão digital individual, gratuito, único e permanente ao longo da época. Esta é uma matéria de capital importância para continuarmos a inovar e melhorar o serviço prestado aos nossos Associados e adeptos.

Do ponto de vista económico-financeiro, os resultados refletem uma trajetória de consolidação e recuperação sustentável tendente a ter uma exploração económica equilibrada. O aumento das receitas operacionais — com destaque para as receitas comerciais integrando patrocínios e bilhética, onde o aumento contínuo do número de Sócios e o aumento e venda integral de Lugares anuais alimentam fundadas expectativas —, os resultados superiores com transações com passes de jogadores e a redução dos encargos financeiros, fruto das operações de refinanciamento da dívida, com destaque para a amortização quase total da operação de antecipação dos direitos

televisivos, permitiram compensar o aumento de custos resultante do investimento na equipa principal de futebol, alcançando um resultado líquido equilibrado.

O conjunto destes resultados traduz o esforço coletivo de todos quantos servem o FC Porto: atletas, treinadores, colaboradores, dirigentes, parceiros e os nossos sócios e adeptos. A sua lealdade e a sua exigência continuam a ser um estímulo determinante para o trabalho que desenvolvemos todos os dias. Assim, o FC Porto avançou para 2026 com confiança no futuro."