André Villas-Boas: "O FC Porto consolidou a sua reputação, reforçando a sua ambição competitiva"

Presidente do FC Porto satisfeito com as contas positivas do 1.º semestre de 2025/26
André Villas-Boas mostrou-se satisfeito pelos resultados apresentados pela SAD do FC Porto no 1.º semestre da época 2025/26, destacando o facto de os dragões terem aliado o bom desempenho desportivo ao êxito financeiro.
André Villas-Boas presente no Olival após a primeira derrota do FC Porto na Liga BetclicLuís Vieira/Movephoto
Leia a mensagem na íntegra:
"O primeiro semestre do
exercício 2025/26, que corresponde à primeira metade da época desportiva em
curso, confirmou a capacidade do FC Porto para responder com determinação, equilíbrio
e competência às exigências crescentes do contexto em que atua, quer no campo
desportivo quer na componente financeira. O Clube consolidou a sua reputação, reforçando
a sua ambição competitiva e demonstrando aos mercados os resultados de uma
gestão renovada, assente em princípios de rigor e responsabilidade.
No plano desportivo, o FC
Porto encerrou o ano com resultados muito promissores e uma trajetória positiva
em todas as frentes. Após um forte investimento na janela de verão, foram
evidentes os resultados muito positivos, de um grupo de trabalho renovado,
liderado pelo treinador Francesco Farioli, criteriosamente contratado, que iniciou a época 2025/26
apresentando consistência, qualidade de jogo e forte identidade competitiva,
capaz de dar resposta ao projeto desportivo traçado. A prestação nas
competições internas e europeias, marcada pelo apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, reforçou o prestígio do FC Porto,
recuperando a sua imagem de combatividade e a sua capacidade para competir ao
mais alto nível.
A política de valorização
de ativos continuou a ser conduzida de forma criteriosa, assente em duas
vertentes complementares: a aposta bem-sucedida em atletas jovens com elevado
potencial de valorização e a contratação de atletas experientes, capazes de
garantir um retorno desportivo imediato. Esta estratégia privilegiou operações que
combinam sustentabilidade com uma perspetiva de retorno a prazo, permitindo
que, à data de publicação destes resultados, o FC Porto tenha o plantel mais
valioso de sempre, avaliado em mais de 400 milhões de euros.
A formação mereceu
atenção redobrada, com um aumento progressivo da integração de jovens atletas
nas equipas principais, o que confirma que o futuro competitivo do FC Porto
assenta em bases sólidas, que conjugam qualidade, método e identidade. O avanço
do projeto do novo Centro de Alto Rendimento do FC Porto, infraestrutura que
representará um salto qualitativo nas condições de treino e desempenho das nossas equipas, constitui um investimento estratégico que reforça a
capacidade de desenvolvimento do talento, a inovação tecnológica e a integração
entre o futebol profissional e a formação.
O Estádio do Dragão
também foi alvo de transformações a vários níveis, com destaque para os
Camarotes, áreas Corporate e um novo e moderno sistema de iluminação do Estádio,
dando cumprimento a um plano de remodelação que se prolongará durante o próximo
defeso e que elevará o perfil do Dragão para a primeira linha dos estádios que
acolherão o Mundial 2030, de que seremos um dos anfitriões. A nova plataforma
de bilhética representa um passo mais na direção da desmaterialização dos
processos, resultando na criação de um novo Cartão de Acessos, um cartão
digital individual, gratuito, único e permanente ao longo da época. Esta é uma matéria
de capital importância para continuarmos a inovar e melhorar o serviço prestado
aos nossos Associados e adeptos.
Do ponto de vista
económico-financeiro, os resultados refletem uma trajetória de consolidação e
recuperação sustentável tendente a ter uma exploração económica equilibrada. O aumento das receitas operacionais — com destaque para as
receitas comerciais integrando patrocínios e bilhética, onde o aumento contínuo
do número de Sócios e o aumento e venda integral de Lugares anuais alimentam fundadas
expectativas —, os resultados superiores com transações com passes de jogadores
e a redução dos encargos financeiros, fruto das operações de refinanciamento da
dívida, com destaque para a amortização quase total da operação de antecipação
dos direitos
televisivos, permitiram compensar o aumento de custos resultante do
investimento na equipa principal de futebol, alcançando um resultado líquido
equilibrado.
O conjunto destes
resultados traduz o esforço coletivo de todos quantos servem o FC Porto:
atletas, treinadores, colaboradores, dirigentes, parceiros e os nossos sócios e
adeptos. A sua lealdade e a sua exigência continuam a ser um estímulo
determinante para o trabalho que desenvolvemos todos os dias. Assim, o FC Porto
avançou para 2026 com confiança no futuro."