A reação do futebolista Zlatan Ibrahimovic, quando dois adeptos invadiram o relvado depois da derrota dos LA Galaxy no campo dos Colorado Rapids por 2-1, num duelo da 29.ª jornada da Liga norte-americana de futebol, está a tornar-se viral nas redes sociais.Depois de ter sido abordado pelos dois adeptos, o sueco reagiu como se nada fosse, ignorando toda a situação, mesmo depois de um dos adeptos ter escorregado aos pés do jogador.O outro adepto chegou mesmo a ser travado pelas autoridades.