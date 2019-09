Champions feminina: Sporting de Braga sofre derrota pesada frente ao PSG

O Paris Saint-Germain goleou hoje o Sporting de Braga por 7-0, no reduto das minhotas, e garantiu praticamente a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino.Katoto foi a figura do jogo, com um 'hat-trick' (07, de grande penalidade, 32 e 61 minutos), Formiga fez o terceiro golo das francesas, aos 41, Diani o quarto, aos 47, e, já em período de descontos, Huitema 'bisou' (90+3 e 90+5), materializando uma vitória muito pesada, mas natural, da equipa mais forte.A segunda mão dos 16 avos de final é dentro de duas semanas, em Paris, mas será apenas uma obrigatoriedade para as minhotas, tal é a diferença entre as duas equipas.O PSG marcou sete e podia ter marcado mais quatro ou cinco, enquanto o Sporting de Braga, que perdeu a Supertaça, no domingo, com o Benfica (1-0) e, na segunda-feira, vai a Alcochete defrontar o Sporting na primeira jornada do campeonato, não criou um único lance de real perigo junto da baliza das francesas.A única vez que a guardiã contrária teve de intervir foi para anular um cruzamento do lado esquerdo do ataque das bracarenses (20 minutos), o que espelha bem as grandes dificuldades sentidas pela equipa de Miguel Santos.O PSG inaugurou cedo o marcador, de grande penalidade, por Katoto, que puniu uma falta de Diana Gomes sobre Diani (07 minutos).Aos 32 minutos, Katoto 'bisou', após tirar Diana Gomes do caminho, e na sequência de muitas facilidades da defesa bracarense, e, aos 41, a experiente brasileira Formiga aumentou a vantagem, após um livre cobrado por Dabritz.A segunda parte abriu praticamente com o quarto golo, por Diani (47 minutos), com Katoto a fazer o quinto, e terceiro pessoal, num bom cabeceamento após cruzamento da direita (61) e, já nos descontos, Huitema completou a goleada com mais dois golos.