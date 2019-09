ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de setembro de 2019.

Começou no atletismo com 10 anos, mas não gostava de correr e chegou a terminar uma prova a andar. Depois experimentou o salto em comprimento e virou fenómeno: foi campeã pela primeira vez nos juvenis, com 16 anos, seguiram-se os juniores e desde 2016 que é sempre a nº 1 nacional. A seguir descobriu o triplo salto por causa de uma brincadeira com as colegas e em poucos anos está a fazer história: a 1 de junho tornou-se a terceira portuguesa a passar a barreira dos 14 metros, depois de Patrícia Mamona e Susana Costa.Em entrevista à, a atleta do Sporting, de 23 anos, recorda o seu trajecto e revela as ambições futuras, que passam por triunfar numa grande competição, seja num Europeu, Mundial ou Jogos Olímpicos.