Mathieu com castigo reduzido para um jogo pelo Conselho de Disciplina

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reduziu de dois para um jogo a suspensão do central do Sporting Mathieu , após a expulsão na Taça da Liga, confirmou esta segunda-feira à Lusa fonte dos "leões".

O internacional francês foi punido com dois jogos de castigo, após ter visto o cartão vermelho direto na derrota por 2-1 frente ao Sporting de Braga, na terça-feira, em jogo das meias-finais da competição, que os bracarenses viriam a vencer, no sábado, tendo os 'leões' recorrido desta sentença.

Neste encontro, foram também expulsos avançado congolês Bolasie e o médio brasileiro Eduardo, ambos sancionados com um jogo de suspensão.

Os três vão falhar hoje a receção do Sporting, quarto classificado, com 31 pontos, ao Marítimo, 11.º, com 20, marcada para as 21:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.