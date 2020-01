Pinto da Costa quer Jorge Jesus no FC Porto

Jorge Jesus, treinador do Flamengo, é a primeira escolha de Jorge Nuno Pinto da Costa para o lugar de Sérgio Conceição, que deve deixar o clube no final da época. Ao que o Correio da Manhãapurou, apesar do voto de confiança dado a Sérgio Conceição, o líder dos azuis-e-brancos está já à procura de um novo treinador para a próxima temporada. Jesus é a primeira escolha, mas em cima da mesa estão também os nomes de outros técnicos portugueses.





