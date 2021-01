Luisão, diretor técnico e de performance do Benfica, encontra-se isolado do plantel encarnado, uma vez que apresenta sintomas de infeção de Covid-19. A dois dias do jogo com o Sp. Braga, para as meias-finais da Allianz Cup, também outros elementos se encontram afastados do plantel pelo mesmo motivo.O antigo capitão das águias, de 39 anos, está sempre próximo dos jogadores e tem sido delegado aos jogos, desde que o ex-diretor geral testou positivo para o coronavírus. Como apresentou sintomas, foi isolado, seguindo as normas do protocolo sanitário.Hoje de manhã foram feitos novos testes, a 48 horas do encontro com os minhotos. Os resultados deverão ser conhecidos ainda hoje.