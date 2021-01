O FC Porto, através do diretor de comunicação Francisco J. Marques, acusa do Sporting de ter a "intenção de cometer um crime público" depois de os leões terem revelado que os testes de Nuno Mendes e Sporar foram falsos positivos e que contariam com esta dupla para a meia-final da Allianz Cup. Através do Twitter, Francisco J. Marques diz que o FC Porto comunicou a situação "à Liga e DGS e espera que as autoridades façam cumprir a lei, sob pena de ter de repensar a participação na competição"."No dia em que as autoridades apertaram as medidas para a contenção da pandemia o Sporting anunciou a intenção de cometer um crime público. Os jogadores Nuno Mendes e Sporar testaram positivo há quatro dias, mas o Sporting diz que estão em condições de defrontarem o FC Porto", refere J. Marques na sua conta do Twitter."O protocolo da DGS, assinado pela dra. Graça Freitas, é claro, mesmo nos casos assintomáticos obriga a dez dias de isolamento após o teste positivo. Tudo o que fuja a isto é um crime público que numa altura de crescimento exponencial de casos e de mortes é inaceitável", acrescentou."Os atletas em causa, positivos inequívocos dia 13, se não tiverem manifestações graves da doença, como se deseja, poderão voltar a jogar dia 23. Isso é verdade para os jogadores do Sporting, para os do FC Porto e para qualquer cidadão que nesse mesmo dia tenha testado positivo", apontou ainda o diretor de comunicação dos dragões."É extraordinário e terrível que um clube com as responsabilidades do Sporting se deixe seduzir pela miragem da vitória a qualquer preço para tentar atropelar a lei e ser um péssimo exemplo para toda a população. A estupidez, mesmo quando assintomática, é muito perigosa", acusou, antes de um último apontamento: "O FC Porto comunicou esta situação à Liga e à DGS e espera que as autoridades façam cumprir a lei, sob pena de ter de repensar a participação na competição, para defesa de todos os intervenientes. É uma questão de saúde pública."