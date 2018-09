O capitão do Benfica vai dar por terminada a carreira e pendurar as chuteiras. Segundo o Record, a decisão foi tomada por comum acordo com a SAD "encarnada" e será anunciada esta terça-feira ou, o mais tardar, até ao final da semana. O facto de as "águias" jogarem quinta-feira contra o Desp. Chaves para a I Liga pode ditar o timing da revelação.

O jornal desportivo adianta ainda que o defesa central deverá assumir o cargo de director para as relações internacionais, integrando assim a estrutura do clube como sempre foi a intenção do presidente, Luís Filipe Vieira. A decisão já terá sido comunicada aos colegas de equipa.



O central brasileiro renovou contrato no início da temporada, tendo anunciado no estágio de Tróia que seria a última época que faria como jogador. O facto de não ser opção para o treinador, Rui Vitória, precipitou a decisão.

Luisão chegou à Luz em 2003/04 e conquistou 20 títulos ao serviço do Benfica: 6 campeonatos, 3 Taças de Portugal, 7 Taças da Liga e 4 Supertaças.