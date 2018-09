Modric, que já vencera o prémio de melhor jogador europeu, atribuído pela UEFA, conquistou o prémio referente à época 2017/2018, tendo superado os finalistas Cristiano Ronaldo, vencedor por cinco vezes do troféu, e o egípcio Mohamed Salah. A eleição do 'The Best', anunciada hoje numa cerimónia realizada em Londres, foi feita pelos seleccionadores nacionais, os 'capitães' das selecções, jornalistas e público.

Ao longo da gala, outros vencedores foram anunciados. Courtois foi eleito o melhor guarda-redes e o técnico francês Didier Deschamps, seleccionador campeão do mundo pela França em 2018, o melhor treinador do ano. Já Cristiano Ronaldo foi incluído no onze do ano da FIFA, anunciado na gala "The Best".

