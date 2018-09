"Por vezes, tenho de confiar em mim mesmo porque vocês confiam e esperam muito de mim assim como eu espero!", escreveu o futebolista.

Depois do jogo em Braga, Bruno Fernandes não escondeu a frustração pela primeira derrota do Sporting na Liga NOS 2018/19 (1-0). "Não foi o resultado que queríamos, saímos frustrados por não termos conseguido a vitória! Mas agora temos de manter as nossas ideias e a nossa união principalmente para que mais vitórias como as que conquistamos até agora voltem a aparecer", escreveu o camisola 8 dos leões no Instagram, um 'desabafo' que levou a um rol de comentários dos seus seguidores.





No entanto, uma das dezenas de considerações, que confrontava o internacional português sobre as qualidade das suas prestações na época passada e as desta temporada, levou o jogador dos leões a dar resposta. "Grande Bruno Fernandes, se há coisa que a equipa de futebol profissional do Sporting, e por conseguinte todos aqueles que dela fazem parte, não se podem queixar, é da nossa falta de apoio. À medida que vou escrevendo estas palavras vou-me questionando porque as escrevo no teu perfil e não no do Nani, assumido capitão, mas abaixo explicarei. Entendo que, mesmo não sendo tu um fruto da Academia de Alcochete, vives e sentes o futebol de forma genuína. Não te peço que sintas o Sporting como os 3,5 milhões que vos suportam, mas sinto que és um jogador profissional que, como qualquer outro bom profissional, tem brio no seu desempenho. Mas... o que se passa Bruno? Terminas a época de 2017/18 eleito o melhor da Liga NOS e desapareces em campo na época seguinte? Estás desgastado? Cansado? Percebo que o fim da época passada não foi fácil! Houve ainda um Mundial que te "roubou" o normal período de férias mas, oh Bruno (!), o que tão bem sabes fazer não pode desaparecer por qualquer um dos factores acima indicados. A culpa é do treinador? A escolha tática não é a melhor? Não pode ser! Não podes estar abaixo do teu nível apenas porque o treinador não compreende que o teu rendimento a 8 é de classe mundial. Eu já tenho idade para ter juízo , e sei que esta verborreia que escrevemos é algo que não interessará muito, mas pensa que aqueles que são do Sporting, e que vivem cada jogo com a emoção de sempre, apenas te querem ver bem e a jogar ao teu melhor nível. Para mim tu és o Capitão. E ao Capitão eu peço, apenas, que comande a equipa e que seja o último a a baixar os braços. Se for assim, estou certo que o sucesso aparecerá. Em frente, Sporting!", escreveu o utilizador registado como jorgemsalvado.



Bruno Fernandes deu 'troco': "Compreendo tudo aquilo que foi escrito e estou de acordo! É verdade, nada justifica as minhas exibições, não ao nível das do ano passado ou que apareça por simples momentos e volte a desaparecer! Acredita que mais do que ninguém sinto-me frustrado com isso e com a falta de qualidade que tenho vindo a apresentar e não a culpa não é de ninguém a não ser minha! Porque eu sou responsável por mim mesmo e independentemente de tudo sou eu quem joga sou eu quem tem de perceber o que tem de melhorar e fazer melhor, mas uma coisa eu prometo que atitude e compromisso vou ter sempre e nunca vou faltar com isso por mais que jogue bem ou mal isso vai estar sempre no meu jogo! E acredita essa tua crítica que considero construtiva ajudou-me a perceber que por vezes tenho de confiar em mim mesmo porque vocês confiam e esperam muito de mim assim como eu espero! Obrigado e um abraço".



A mensagam de Rafael Leão



Também Rafael Leão, que rescindiu com o Sporting e está agora ao serviço do Lille, em França, deixou um comentário a Bruno Fernandes.



"Vai dar meu irmão ASSUME", escreveu no mesmo post, palavras que levaram a várias reações (e muitas críticas) ao internacional português.