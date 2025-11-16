Luís Montenegro e o apuramento de Portugal para o Mundial: "País está muito mais otimista"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Luís Montenegro teceu rasgados elogios à forma como a Seleção Nacional respondeu este domingo, perante adeptos portugueses no Estádio do Dragão, à derrota sofrida diante da Irlanda que fez levantar "fantasmas" quanto à capacidade da equipa nacional.



Pedro Proença, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro na tribuna presidencial do Estádio do Dragão

Em declarações após a goleada por 9-1 sobre a Arménia, que confirmou o apuramento português para o Campeonato do Mundo do próximo ano, o primeiro-ministro enalteceu a qualidade do grupo de trabalho que está às ordens do selecionador Roberto Martínez, afirmando: "Temos uma equipa fora de série, com soluções para todos os lugares. Entra um, sai outro e parece que a equipa melhora sempre."

"Demonstração daquele que é o nosso potencial. Era necessário expressar a nossa capacidade e creio que estão criadas as condições para continuar a acreditar. Etapa a etapa até ao jogo decisivo. Após um desaire todos fantasmas aparecem, mas com serenidade que é devida temos uma equipa fora de série, com soluções para todos os lugares. Entra um e sai outro e parece que a equipa melhora sempre. Acredito que há potencial para o título Mundial, mas é preciso que tudo corra bem. Há essa possibilidade como nunca houve, naturalmente com Cristiano Ronaldo, que acredito ter um papel ainda a desempenhar. Certeza é que temos um naipe de jogadores de elevadas virtudes e o país hoje estará certamente muito mais optimista", atirou o primeiro-ministro, em declarações à RTP.