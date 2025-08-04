Sábado – Pense por si

Luís Filipe Vieira vai mesmo ser candidato às eleições do Benfica

CM 04 de agosto de 2025 às 22:41
São para já seis os candidatos à presidência do Benfica: Luís Filipe Vieira, Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.

Luís Filipe Vieira já tomou a decisão e vai mesmo ser candidato às eleições do Benfica.

Luís Filipe Vieira
Luís Filipe Vieira

Sabe a CMTV que, Luís Filipe Vieira já ultrapassou os problemas que tinha para resolver e que agora está preparado para oficializar a candidatura à presidência do Benfica, o que deve acontecer em breve.

Na entrevista de sexta-feira concecida ao canal NOW, o ex-presidente do Benfica disse que precisava de apenas "uma resposta" para tornar público se ia ou não ser candidato nas eleições de 25 de outubro.

Agora, com esta informação revelada em exclusivo pela CMTV, são para já seis os candidatos à presidência do Benfica: Luís Filipe Vieira, Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.

