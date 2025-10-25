Eleições mais concorridas de sempre: Benfica bate recorde mundial

Com 58.808 votantes, águias ultrapassam o ato eleitoral do Barcelona em 2010
Com 58.808 sóciosvotantes, as eleições do Benfica deste sábado, para o quadriénio 2025-2029, são as mais concorridas de sempre a nível mundial, superando o recorde de 57.088 do Barcelona, estabelecido em 2010. O anúncio foi feito por José Pereira da Costa, presidente da MAG.
"Aquilo que parecia ser uma evidência, tornou-se uma realidade. O Benfica bateu o recorde mundial de votação, já votaram 58.808 sócios. Um agradecimento especial a todos aqueles que estão aqui a trabalhar, aos que colaboram, aos órgãos que estão aqui a trabalhar, aos órgãos de comunicação, mas sobretudo aos trabalhadores", começou por referir aos jornalistas.
Enchia o Estádio da Luz... "Estamos quase a chegar lá. E vamos encher! Como sempre vai encher e será um jogo assistido por muitos. Mas, sobretudo, vamos ultrapassar em votação o número que leva o Estádio da Luz".
Vai demorar mais a contagem... "Isto não cria problema nenhum. É a festa da democracia. 58.808 é o número oficial. Sou um homem muito ponderado. Dentro de uma hora volto a falar convosco".
Tem noção de quanto tempo poderá demorar a contagem dos votos? "Nós vamos contar os votos calmamente. Assim que tiver mais números dou".
