Presidente do Benfica esteve presente numa homenagem organizada pelos deputados da Associação de Benfiquistas no Parlamento para os campeões europeus de 1961/1962.

O presidente do Benfica elogiou esta quinta-feira os feitos de antigos campeões europeus de futebol, destacando a importância da "memória", mas também do "presente" de "estabilidade", com vista ao futuro do clube. Vieira falava no Auditório António Almeida Santos, no edifício novo da Assembleia da República. Presidente dos encarnados discursava depois de cerimónia de homenagem e jantar organizado pelos deputados benfiquistas do Parlamento.



Associação de Benfiquistas no Parlamento (ABP) organizou um jantar solidário em honra das equipas vencedoras da Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1961 (Berna) e 62 (Amesterdão).



Antigas glórias do clube foram convidados pelos deputados, bem como o presidente do clube da Luz, que é um dos 12 arguidos no caso da Operação Lex, onde são investigadas suspeitas de crimes de tráfico de influência, corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento e fraude fiscal.



"Portugal foi pioneiro na globalização, através dos Descobrimentos. O Sport Lisboa e Benfica foi pioneiro na globalização do futebol português. É uma instituição que sempre soube projetar, dignificar e honrar o nome de Portugal", afirmou o líder 'encarnado' sobre os diversos protagonistas, incluindo dirigentes e técnicos, das "conquistas pioneiras" que confirmaram o Benfica como "referência desportiva nacional e internacional".



Vieira referiu os últimos anos em que "é reconhecido por todos o crescimento" do Benfica "em infraestruturas, património, conciliação financeira e resultados desportivos", pois o clube é agora percepcionado "como exemplo de gestão desportiva em termos internacionais, um reconhecimento só possível graças ao ciclo de estabilidade" criado.



"Sabemos de onde partimos, onde estamos e onde queremos estar, com memória, com presente e sempre com sentido de futuro", vincou.



Antes, António Simões, um dos homenageados e que protagonizou polémica recente com a direção, queixando-se de ter sido "censurado" pela BTV, enalteceu as "fantásticas epopeias" em que participou com restantes colegas de equipa, dos quais disse não serem apenas do Benfica, mas serem 'o Benfica', tal como o próprio dissera de si há pouco tempo, lamentando que as suas palavras tenham sido interpretadas como "delírio" ou "impulso de vaidade".



"Foi a memória dos vossos feitos que nos desafiou a querer transformar a excepcionalidade das vossas conquistas em algo de estrutural. Portugal é hoje referência internacional em várias áreas. O futebol é uma das maiores manifestações sociais, uma relevante indústria da economia nacional e uma plataforma para a internacionalização do país", afirmou ainda Luís Filipe Vieira.



A ABP, fundada em junho de 2016 para congregar deputados, antigos parlamentares e funcionários e assessores do Palácio de São Bento, conta com personalidades de PSD, PS, CDS-PP, PCP e PEV. O vice-presidente da Assembleia da República Jorge Lacão (PS) e a porta-voz socialista, Maria Antónia Almeida Santos, também discursaram na cerimónia.