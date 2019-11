Liverpool 'atropela' campeão Manchester City e é cada vez mais líder

Liverpool 'atropelou' este domingo o Manchester City por 3-1, com os 'reds' a terem uma demonstração de qualidade diante do campeão em título e a mostrarem que são um caso sério na corrida ao título.

Com as insígnias de campeão europeu, mas sem conseguir triunfar no plano interno, com o último título na Liga inglesa a datar de 1989/90, o Liverpool desta época parece deixar todo esse 'estigma' no passado.

Jornada após jornada, com exceção a um empate em Old Trafford com o Manchester United (1-1), a equipa de Jurgen Klopp não tem tido concorrência e, em 12 jogos, tem 11 triunfos, um empate, 28 golos marcados e 10 sofridos.

Hoje, a vitória começou a ser 'desenhada' com um grande golo de Fabinho, ainda de fora de área, aos seis minutos, num mau alívio da defesa da formação de Manchester, sem Ederson, lesionado, com Bernardo Silva a titular e João Cancelo no banco.

Apenas sete minutos depois, Mo Salah surgiu em corrida ao segundo poste e cabeceou para o fundo das redes, tendo, Sadio Mane, aos 51, apontado o terceiro golo.

Muito Liverpool para pouco City, tal como tem sido o campeonato. Foi preciso esperar por uma reação mais firme do conjunto de Guardiola na segunda parte, que, no quarto de hora final, chegou a ter mais de 70 por cento de posse de bola, num período em que Bernardo Silva marcou o 'golo de honra', aos 78.

O internacional português rematou cruzado de pé esquerdo, num lance sem hipóteses para o guarda-redes Alisson.

A vitória de hoje deixa o Liverpool mais líder, com a equipa a aumentar para nove pontos a diferença para o City, que passou a ser quarto classificado, e a manter a diferença de oito para Leicester e Chelsea, que repartem agora a vice-liderança.

Também hoje, o Wolverhampton regressou às vitórias na 'Premier', vencendo o Aston Villa por 2-1, com Rúben Neves a marcar o golo inaugural, e o Manchester United bateu o Brighton, por 3-1.

RPM // VR

Lusa/Fim