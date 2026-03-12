Machadada nas aspirações do Sporting na Liga dos Campeões. Os leões sofreram esta quarta-feira uma pesada derrota na Noruega (0-3), frente ao Bodo/Glimt, e terão uma tarefa difícil dentro de uma semana, em Alvalade, na 2.ª mão dos oitavos-de-final. No final da partida, Rui Borges analisou a exibição dos seus jogadores em declarações à Sport TV.

A carregar o vídeo ... Rui Borges assume a responsabilidade e admite: 'Fomos ficando frustrados...'

"Mais do que a estratégia em si, tem muito a ver com a atitude competitiva e a disponibilidade física. E não tivemos. Principalmente na 1.ª parte. Muita falta de energia em muitos jogadores. Fomo-nos deixando abater. Entrámos bem até na 1.ª parte, mas depois fomos criando alguma desconfiança. Faltou-nos timings de pressão porque essa atitude competitiva não estava como deveria estar. Fomos ficando frustrados e deixámos o adversário crescer no que era chegar ao nosso meio-campo defensivo. Acabámos por sofrer golos em pequenos pormenores para os quais estávamos avisados. Coberturas entre central e lateral... Deixámos depois entrar o jogo em muitas transições ofensivas. O Bodo é uma equipa muito intensa nesse momento e nós não conseguimos acompanhar essa intensidade. É um dia menos conseguido da nossa parte e há que levantar a cabeça. Temos 90 minutos para dar outra imagem e acredito que ainda lutaremos pela eliminatória", começou por dizer.

Isto aconteceu por causa da falta de frescura física? "Penso que não, tem muito a ver com a individualidade que temos. Muitas das caraterísticas individuais da equipa. Depois claro, há um processo de adaptação ao campo. Mas isso não é desculpa. É um pouco de tudo. É perceber onde falhámos, onde falhei, porque a culpa é do treinador e assumo a responsabilidade. Vai ser um jogo difícil, mas acredito que em nossa casa, com os nossos adeptos, que hoje estão frustrados e magoados como nós, lá estarão para, connosco, tentarmos lutar pela eliminatória".

Derrota mais pesada na era Rui Borges, com o mesmo resultado do jogo com o Borussia Dortmund. Na altura, na 2.ª mão, geriu bastante a equipa... Podemos esperar algo diferente? "Vamos esperar uma equipa que quer ganhar e tentar fazer algo inédito. Estamos com a eliminatória em 3-0 e temos 90 minutos para dar outra imagem e mostrar o que somos enquanto equipa. Não somos o que fomos hoje. Somos muito mais. É mostrar a verdadeira força do Sporting, coletiva e individual. Em nossa casa. E depois veremos do que fomos capazes".