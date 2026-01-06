O Chelsea oficializou esta terça-feira a contratação de Liam Rosenior, que chega do Estrasburgo e sucede a Enzo Maresca no comando técnico da equipa principal. Este anúncio surge pouco tempo depois do próprio treinador, de 41 anos, ter confirmado esta mudança.
Liam Rosenior é o novo treinador do Chelsea
"O meu trabalho é proteger a identidade do Chelsea e criar uma equipa que reflita os valores do clube, enquanto jogamos para conquistar troféus. Receber este tipo de confiança significa tudo para mim e quero agradecer a todos os envolvidos pela oportunidade e fé no meu trabalho. Vou dar tudo para trazer o sucesso que este clube merece", referiu Rosenior, que assinou até 2032, nas primeiras declarações aos meios do clube.
"Acredito profundamente no trabalho de equipa, na união e no espírito de sacrifício. Esses valores estarão na base de tudo o que vamos fazer. Serão a fundação para o sucesso. Estou entusiasmado por trabalhar com este grupo extremamente talentoso e ansioso por criar ligações dentro e fora de campo, criando um ambiente onde todos se sentem inspirados pelo mesmo objetivo", acrescentou.
Recorde-se que esta será a terceira experiência de Liam Rosenior como treinador principal ao mais alto nível. O inglês iniciou o seu percurso no Hull City, em 2022, e rapidamente deu o salto para o Estrasburgo, em junho de 2024. Ao serviço do emblema francês, que deixa no 7.º lugar da Ligue 1, disputou 63 jogos oficiais, nos quais conseguiu 32 vitórias, 14 empates e 17 derrotas.
