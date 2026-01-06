Rúben Dias lesiona-se numa coxa e vai desfalcar Manchester City entre 4 e 6 semanas

Pep Guardiola revelou ainda que Gvardiol vai ficar afastados dos relvados por um longo período

Rúben Dias vai estar fora dos relvados entre quatro a seis semanas, depois de se ter lesionado numa coxa, informou esta 3.ª feira o treinador do Manchester City.



Rúben Dias lesionou-se no jogo com o Chelsea

"O Rúben sofreu uma lesão na coxa e estará fora entre quatro a seis semanas. O Josko [Gvardiol] ficará fora por um longo período", disse Pep Guardiola, durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo de quarta-feira com o Brighton.

Os dois defesas lesionaram-se no jogo de domingo, num empate com o Chelsea (1-1), também da Liga inglesa de futebol, com Rúben Dias a sair aos 81 minutos e Gvardiol aos 51, quando o City ainda estava em vantagem na partida.

Foi já nos descontos que o Chelsea conseguiu o empate, por intermédio do argentino ex-Benfica Enzo Fernández, deixando o Manchester City, segundo classificado na 'Premier', mais longe do líder Arsenal, a seis pontos.

Os citizens, que no plantel contam também com os portugueses Matheus Nunes e Bernardo Silva, recebem na quarta-feira o Brighton (10.º), em jogo da 21.ª jornada do campeonato para o qual têm várias baixas.

Marmoush e Ait-Nouri estão nas seleções, enquanto Savinho, Rúben Dias, Gvardiol, Kovacic, John Stones e Oscar Bobb estão de fora por lesão.