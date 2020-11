LE: Braga empata com Leicester e fica a um triunfo do apuramento

O Sporting de Braga empatou hoje em casa com o Leicester (3-3), em jogo da quarta jornada do Grupo G da Liga Europa de futebol, ficando a um triunfo de garantir o apuramento para os 16 avos de final.

Al Musrati (04 minutos), Paulinho (24) e Fransérgio (90) marcaram os golos dos bracarenses, mas Harvey Barnes (09), Luke Thomas (79) e Jamie Vardy (90+5) deram o empate e o apuramento aos ingleses.

Com quatro rondas disputadas, o Leicester lidera com 10 pontos, mais três do que o Sporting de Braga. Zorya e o AEK Atenas têm três pontos, depois de o conjunto ucraniano ter vencido na Grécia, por 3-0.