Benfica empata frente ao Rangers

O Benfica empatou hoje a dois golos em casa do Rangers, na quarta jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, e ficou a uma vitória de seguir para os 16 avos de final.

Arfield (07 minutos) e Roofe (69) colocaram os escoceses a vencer por 2-0, mas Tavernier (78), na própria baliza, e Pizzi (81) permitiram aos 'encarnados' chegar ao empate.

Com este resultado, o Rangers e o Benfica seguem na liderança do Grupo D, com oito pontos, com mais cinco pontos do que o Lech Poznan e do que o Standard Liège, que venceu os polacos (2-1).