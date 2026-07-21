Jovem que morreu subitamente enquanto corria era ex-jogador da formação do FC Porto

O jovem que morreu na noite de segunda-feira, enquanto corria em Armil, foi identificado como Usalifa Indi, de 26 anos, ex-jogador do FC Porto. Numa primeira fase, não foi possível identificar a vítima, uma vez que não transportava qualquer documento de identificação. A GNR adianta que se trata de facto de Usalifa Indi, antigo futebolista dos dragões.



Usalifa Indi no Harju JK Harju JK

A vítima encontrava-se a correr quando se terá sentido mal e caiu numa estrada municipal, na localidade da Retorta, não havendo indícios de crime. O alerta foi dado por um popular que passava no local, tendo desencadeado as tentativas de socorro. Apesar dos esforços das equipas de socorro, o óbito foi declarado no local. O corpo foi transportado para a morgue do Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães.

Usalifa José Indi nasceu a 3 de dezembro de 1999, na Guiné-Bissau, e tinha dupla nacionalidade, guineense e portuguesa. O médio-centro integrou os escalões de formação do FC Porto, tendo representado a equipa de sub-19 na temporada 2017/18. Ao longo da carreira passou ainda por Cesarense, U. Leiria, Valadares Gaia, FC Pedras Rubras, Vitória de Sernache, Vila Meã e Macedo de Cavaleiros. Mais recentemente alinhava no Harju JK, da Estónia.