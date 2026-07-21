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Estoril Open: Nuno Borges apura-se para a segunda ronda

Lusa 15:22
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Depois de vencer o brasileiro Orlando Luz, vindo da qualificação.

O tenista português Nuno Borges, quinto cabeça de série, apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do Estoril Open, depois de vencer o brasileiro Orlando Luz, vindo da qualificação.

Nuno Borges segue em frente no torneio português
Nuno Borges segue em frente no torneio português EPA

Perante um especialista em pares, o número um nacional e 48.º do mundo comprovou o favoritismo com um triunfo sobre Orlando Luz (1.072.º), por 6-3 e 6-3, em uma hora e 18 minutos, qualificando-se pela terceira vez em quatro tentativas à segunda ronda do único torneio português no circuito ATP.

Na próxima ronda, Nuno Borges vai defrontar o veterano suíço Stan Wawrinka (118.º), antigo número três mundial e que está a fazer a sua temporada de despedida, ou o argentino Roman Andrés Burruchaga (60.º).

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