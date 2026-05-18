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José Mourinho a caminho do Real Madrid com contrato de duas temporadas em cima da mesa

Record 10:02
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Tânia Laranjo revelou que o contrato do técnico com os merengues deverá ter a duração de duas épocas “no mínimo”. Fabrizio Romano também diz que o acordo está fechado.

José Mourinho marca esta segunda-feira presença no Benfica Campus. Numa altura em que a mudança para o Real Madrid é um cenário bastante provável, o técnico vai preparando as despedidas do centro de estágios dos encarnados. Já durante o dia de ontem, o Special One esteve no Seixal.

Mourinho à saída da sala de imprensa
Mourinho à saída da sala de imprensa Luís Manuel Neves

Ontem, na CMTV, a jornalista Tânia Laranjo revelou que o contrato do técnico com o Real Madrid deverá ter a duração de duas temporadas “no mínimo” e que Mourinho deverá ser oficializado nos merengues na “próxima semana”.

Fabrizio Romano assegura também esta segunda-feira que o acordo está fechado.

Marco Silva vai voltar a reunir-se com o Fulham

O Fulham de Marco Silva empatou (1-1) em casa do já despromovido Wolverhampton. No final do encontro, o treinador foi novamente questionado sobre o seu futuro. “Ainda não decidi. Nem eu nem o clube podemos comunicar algo quando a decisão ainda não foi tomada. Não vou comunicar nada se não houver uma decisão. É tão simples quanto isso”, começou por dizer o técnico de 48 anos, assumindo que percebe a ansiedade dos adeptos em relação ao tema: “Vamos ter reuniões, vou analisar. Acredito que há muitas coisas para analisar e é preciso ter calma neste momento para abordar muitas, muitas coisas”.

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