José Mourinho a caminho do Real Madrid com contrato de duas temporadas em cima da mesa

Tânia Laranjo revelou que o contrato do técnico com os merengues deverá ter a duração de duas épocas “no mínimo”. Fabrizio Romano também diz que o acordo está fechado.

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José Mourinho marca esta segunda-feira presença no Benfica Campus. Numa altura em que a mudança para o Real Madrid é um cenário bastante provável, o técnico vai preparando as despedidas do centro de estágios dos encarnados. Já durante o dia de ontem, o Special One esteve no Seixal.



Mourinho à saída da sala de imprensa Luís Manuel Neves

Ontem, na CMTV, a jornalista Tânia Laranjo revelou que o contrato do técnico com o Real Madrid deverá ter a duração de duas temporadas “no mínimo” e que Mourinho deverá ser oficializado nos merengues na “próxima semana”.

Fabrizio Romano assegura também esta segunda-feira que o acordo está fechado.

?? Real Madrid have started José Mourinho operation with direct contacts now taking place.



Benfica want Mou to stay at all costs but aware of Real talks ongoing; it depends on Madrid.



Up to Florentino Pérez: he will decide if Mourinho returns or not.



?? https://t.co/J6yTl9JBcd pic.twitter.com/9RZXCsVpXW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

Marco Silva vai voltar a reunir-se com o Fulham

O Fulham de Marco Silva empatou (1-1) em casa do já despromovido Wolverhampton. No final do encontro, o treinador foi novamente questionado sobre o seu futuro. “Ainda não decidi. Nem eu nem o clube podemos comunicar algo quando a decisão ainda não foi tomada. Não vou comunicar nada se não houver uma decisão. É tão simples quanto isso”, começou por dizer o técnico de 48 anos, assumindo que percebe a ansiedade dos adeptos em relação ao tema: “Vamos ter reuniões, vou analisar. Acredito que há muitas coisas para analisar e é preciso ter calma neste momento para abordar muitas, muitas coisas”.

A carregar o vídeo ... Mourinho: 'Não assinei nada mas não nego que o meu agente me disse que pode haver uma situação séria com o Real Madrid'