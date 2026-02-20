Sporting condena "de forma contundente" confrontos entre adeptos antes do futsal

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O Sporting condenou esta sexta-feira "de forma contundente" os confrontos entre adeptos antes do jogo de futsal com o Benfica, na quinta-feira, que levou à detenção de 124 pessoas pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

A carregar o vídeo ... Confrontos entre ultras de Sporting e Benfica nas imediações de Alvalade antes do dérbi de futsal

"O Sporting Clube de Portugal condena, de forma contundente, os atos de violência registados ontem nas imediações do Estádio de Alvalade, antes do jogo de futsal frente ao Sport Lisboa e Benfica", refere o clube em comunicado, repudiando "todo e qualquer comportamento violento", que "não refletem os valores do clube, do desporto e da competição saudável".

Frisando que "colaborou ativamente com as autoridades", de forma a "contribuir para o apuramento dos factos e para a identificação dos responsáveis", o Sporting assegurou ainda que irá continuar a trabalhar em articulação com as autoridades para que "os próximos jogos decorram num ambiente de tranquilidade e respeito".

Na quinta-feira, a PSP efetuou 124 detenções nas imediações do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha, em Lisboa, tendo os suspeitos sido libertados durante a noite após serem constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência (TIR), uma vez que os crimes em causa têm uma moldura penal inferior a quatro anos.

Durante o período de detenção provisória, as autoridades separaram os grupos, mantendo os adeptos do Sporting nas celas de detenção provisória junto ao Estádio de Alvalade e transportando os do Benfica para as celas que a PSP tem no interior do Estádio da Luz.

Estes incidentes, ocorridos antes do empate 2-2 para a 16.ª jornada da Liga de futsal, levaram a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a instaurar um inquérito para apurar responsabilidades.

Os 63 adeptos do Benfica detidos na sequência dos confrontos começaram hoje a ser ouvidos em tribunal, enquanto a audição dos 61 detidos afetos ao Sporting está agendada para segunda-feira, precisamente o dia em que os dois clubes voltam a defrontar-se, desta feita em casa dos 'encarnados', para a Liga dos Campeões de futsal.

A carregar o vídeo ... Novas imagens de adeptos do Sporting e Benfica em confrontos antes de jogo de futsal