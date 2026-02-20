Adeptos do Benfica e Sporting detidos após confrontos ouvidos em separado

Faseamento das diligências judiciais visa garantir a segurança e impedir que os grupos se misturem no Campus da Justiça, em Lisboa.

Os 63 adeptos do Benfica detidos na sequência dos confrontos de quinta-feira antes do dérbi de futsal começaram esta sexta-feira a ser ouvidos em tribunal, enquanto a audição dos 61 detidos afetos ao Sporting está agendada para segunda-feira.

Fonte oficial da PSP explicou à agência Lusa que este faseamento das diligências judiciais, que se iniciaram às 10:00, visa garantir a segurança e impedir que os grupos se misturem no Campus da Justiça, em Lisboa, onde foi montado um forte dispositivo policial.

Na quinta-feira, a PSP efetuou 124 detenções nas imediações do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha, em Lisboa, tendo os suspeitos sido libertados durante a noite após serem constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência (TIR), uma vez que os crimes em causa têm uma moldura penal inferior a quatro anos.

Durante o período de detenção provisória, as autoridades separaram os grupos, mantendo os adeptos do Sporting nas celas de detenção provisória junto ao Estádio de Alvalade e transportando os do Benfica para as celas que a PSP tem no interior do Estádio da Luz.

Estes incidentes, ocorridos antes do empate a duas bolas na 16.ª jornada da Liga de futsal, levaram a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a instaurar um inquérito para apurar responsabilidades.

Sporting e Benfica voltam a defrontar-se na segunda-feira, desta feita em casa dos 'encarnados', para a Liga dos Campeões de futsal.