Rochele Nunes conquista medalha de bronze em +78 kg nos Europeus de Judo

EPA/NUNO VEIGA

No combate para o 'bronze', o quarto que efetuou nos Europeus, Rochele garantiu o triunfo com a pontuação máxima, ao entrar muito bem, com um 'waza-ari' nos instantes iniciais, seguido de uma imobilização, diante de uma adversária que nunca tinha vencido.A medalha de Rochele Nunes é a quarta conquistada por Portugal nos Europeus, depois da medalha de ouro de Telma Monteiro (-57 kg) e de bronze de João Crisóstomo (-66 kg), na sexta-feira, e do 'bronze' de Bárbara Timo (-70 kg), no sábado.