Jorge Jesus revela que lesão de Ronaldo é "mais grave do que se esperava"

Jorge Jesus revelou esta sexta-feira, durante a antevisão ao jogo entre o Al Nassr e o Neom (amanhã, 19h00), que a lesão sofrida por Cristiano Ronaldo [acionista da Medialivre, dona da SÁBADO, Record ou Correio da Manhã, entre outros] frente ao Al Fayha é "mais grave do que aquilo que se esperava". Nesse sentido, o treinador português explicou que o capitão vai agora viajar para Espanha para começar o tratamento.



Jorge Jesus à conversa com Cristiano Ronaldo Al Nassr

"No último jogo, o Cristiano saiu com uma lesão muscular. Depois dos exames que realizou, ficou claro que se trata de uma lesão mais séria do que aquela que estávamos à espera. Precisará de descansar e recuperar. O Cristiano vai viajar para Espanha para fazer tratamento, tal como outros jogadores que se lesionaram. Vai precisar de tratamento do seu fisioterapeuta particular. Esperamos que regresse em breve para ajudar a equipa", referiu o técnico, de 71 anos.

O jato de Cristiano Ronaldo deixou a Arábia Saudita na madrugada de terça-feira, na sequência do conflito no Médio Oriente que, entre outros locais, teve como alvo a embaixada dos Estados Unidos da América em Riade.

O avião privado deixou a capital saudita na noite de segunda-feira, sobrevoou o Egito e rumou a Madrid, onde aterrou em segurança. O voo foi seguido por milhares de pessoas no 'FlightRadar24', uma conhecida plataforma onde os utilizadores conseguem acompanhar o trajeto dos vários aviões que se encontram no ar em todo o mundo.