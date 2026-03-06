Jorge Jesus revela que lesão de Ronaldo é "mais grave do que se esperava"

Internacional português sofreu lesão muscular frente ao Al Fayha e é ausência certa para o duelo com o Neom.
Jorge Jesus revelou esta sexta-feira, durante a antevisão ao jogo entre o Al Nassr e o Neom (amanhã, 19h00), que a lesão sofrida por Cristiano Ronaldo [acionista da Medialivre, dona da SÁBADO, Record ou Correio da Manhã, entre outros] frente ao Al Fayha é "mais grave do que aquilo que se esperava". Nesse sentido, o treinador português explicou que o capitão vai agora viajar para Espanha para começar o tratamento.
Jorge Jesus à conversa com Cristiano RonaldoAl Nassr
"No último jogo, o Cristiano saiu com uma lesão muscular. Depois dos exames que realizou, ficou claro que se trata de uma lesão mais séria do que aquela que estávamos à espera. Precisará de descansar e recuperar. O Cristiano vai viajar para Espanha para fazer tratamento, tal como outros jogadores que se lesionaram. Vai precisar de tratamento do seu fisioterapeuta particular. Esperamos que regresse em breve para ajudar a equipa", referiu o técnico, de 71 anos.
O avião privado deixou a capital saudita na noite de segunda-feira, sobrevoou o Egito e rumou a Madrid, onde aterrou em segurança. O voo foi seguido por milhares de pessoas no 'FlightRadar24', uma conhecida plataforma onde os utilizadores conseguem acompanhar o trajeto dos vários aviões que se encontram no ar em todo o mundo.
