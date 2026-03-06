Atleta iraniano falha Jogos Paralímpicos em Itália devido à guerra

O atleta iraniano Aboulfazl Khatibi Mianaei foi forçado a desistir dos Jogos Paralímpicos de Milão-Cortina2026 devido à insegurança no Médio Oriente, que impediu a sua viagem para Itália, anunciou hoje o Comité Paralímpico Internacional (IPC).



Jogos Paralímpicos em Milão-Cortina LUSA_EPA

Num comunicado oficial, divulgado poucas horas antes da cerimónia de abertura, marcada para as 20:00 na Arena de Verona, o Comité explica que o esquiador de 23 anos não conseguiu garantir condições de segurança para abandonar o país e chegar à Europa.

O presidente do Comité Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, lamentou a ausência daquele que seria o único representante da República Islâmica na competição, sublinhando que o risco para a vida humana é demasiado grande para permitir a deslocação da delegação.

"É realmente decepcionante para o desporto mundial e, acima de tudo, para Aboulfazl Khatibi Mianaei, que ele não possa viajar em segurança para os seus terceiros Jogos Paralímpicos de Inverno em Milão-Cortina2026", lamentou.

Aboulfazl Khatibi Mianaei, que já tinha participado nos Jogos de Inverno de Pyeongchang 2018 e Pequim 2022, estava inscrito em duas provas de para-esqui de fundo.

Segundo a organização, o IPC e o comité organizador trabalharam nos bastidores com a federação iraniana para encontrar rotas alternativas desde o início das hostilidades no passado sábado, mas sem sucesso perante o agravamento do conflito.

A ausência forçada do atleta ocorre num contexto de elevada tensão regional, após os bombardeamentos contra a capital Teerão e a subsequente retaliação iraniana com mísseis contra Israel e bases norte-americanas no Golfo.

Com esta desistência, a bandeira do Irão não estará presente no desfile inaugural e o número de nações representadas nos 10 dias de competição nas seis modalidades previstas baixa de 56 para 55 países.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção do país.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.

Leia Também Boicote marca cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos Milão-Cortina